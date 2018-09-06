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Мэра Ужгорода взяли под стражу

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Мэру Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения
Мэру Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения / 0312.ua

Городскому голове Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Андреев может выйти под залог в размере 440 тысяч гривен.

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Соответствующее решение объявил судья Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области на заседании в четверг, информирует Mukachevo.net.

Защитник мэра Ужгорода сообщил, что до конца суток его подзащитный планирует внести залог.

На судебном заседании присутствовал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который ранее объявил, что готов взять Андреева на поруки.

Москаль Ужгород мер судГеннадий Москаль пришел на суд мэру Ужгорода

В конце августа стало известно, что городскому голове Ужгорода Богдану Андрееву вручили сразу два подозрения – за присвоение и растрату имущества и соучастие в подделке документов.

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Судьи Ужгород
Источник: 24 Канал
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