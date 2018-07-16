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Просил судью не быть суровой: виновнику смертельного ДТП на Закарпатье избрали меру пресечения

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Два месяца без права внесения залога. В Ужгороде сегодня избрали меру пресечения для Виктора Олефира, экс-председателя Перечинской райгосадминистрации, который в минувшую пятницу насмерть сбил в Ужгороде двух пешеходов.

Чиновник был настолько пьян, говорят очевидцы, что едва держался на ногах. Авто, на котором попал в аварию, в его декларации нет. Сегодня в зале суда были родственники погибших женщин.

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Родные до сих пор не могут поверить в то, что случилось. Они до последнего надеялись, что их мама и тетя выживут. 66-летняя женщина пробыла в реанимации почти два дня. Впрочем, вчера Олеся Ермакова умерла.

"Я не могу вам даже передать тех ощущений, что творится сейчас у нас внутри", – рассказала племянница погибшего Мирослава Микович.

Еще одна женщина погибла сразу на месте ДТП. Все произошло вечером 13 июля. В Ужгороде внедорожник протаранил забор, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. За рулем был глава Печеринской райгосадминистрации Виктор Олефир. Очевидцы говорят, чиновник едва стоял на ногах. И отказывался проходить тест на драгеры.

По словам же руководителя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, перед аварией нетрезвого Олефира уже останавливали полицейские и отпустили, поскольку занимает высокую должность. Интересно, что в его декларации два автомобиля: старенький ВАЗ и SKODA Fabia. А вот про джип, которым управлял в тот вечер, – ни слова.

Сегодня виновник молчаливый. Только просит судью не быть строгой. Потому, мол, что вину свою признал.

Я буду полностью сотрудничать со следствием. Прошу выбрать меньше,
– сказал экс-председатель Перечинской РГА Виктор Олефир.

Адвокаты просят суд о домашнем аресте. Впрочем, судья все-таки решает задержать экс-главу Перечинской РГА на 60 дней без права внесения залога.

Избрать в отношении подозреваемого Виктора Ивановича Олефира меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок исчислять с 14 июля 18 года с 2 часов 10 мин, по 11 сентября 18 года,
– произнесла судья Ужгородского горрайонного суда Ирина Шепетко.

За совершенное преступление Виктору Олефир грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Ужгород Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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