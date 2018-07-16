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Просив суддю не бути суворою: винуватцю смертельної ДТП на Закарпатті обрали запобіжний захід

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Два місяці без права внесення застави. В Ужгороді сьогодні обрали запобіжний захід для Віктора Олефіра, екс-голови Перечинської райдержадміністрації, який минулої п'ятниці насмерть збив в Ужгороді двох пішоходів.

Чиновник був настільки п'яний, кажуть очевидці, що ледь тримався на ногах. Авто, на якому потрапив у аварію, у його декларації немає. Сьогодні у залі суду були родичі загиблих жінок.

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Рідні і досі не можуть повірити в те, що сталось. Вони до останнього сподівались, що їх мама та тітка виживуть. 66-річна жінка пробула в реанімації майже два дні. Втім, учора Олеся Єрмакова померла.

"Я не можу вам навіть передати тих відчуттів, що коїться зараз у нас всередині", – розповіла племінниця загиблої Мирослава Микович.

Ще одна жінка загинула одразу на місці ДТП. Все сталось ввечері 13 липня. В Ужгороді позашляховик протаранив паркан, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів. За кермом був голова Печеринської райдерждміністрації Віктор Олефір. Очевидці кажуть, чиновник ледь стояв на ногах. І відмовлявся проходити тест на драгері.

За словами ж керівника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, перед аварією нетверезого Олефіра вже зупиняли поліцейські та відпустили, бо займає високу посаду.Цікаво, що у його декларації дві автівки: старенький ВАЗ та SKODA Fabia. А от про джип, яким кермував у той вечір, – ані слова.

Сьогодні винуватець мовчазний. Лише просить суддю не бути строгою. Бо, мовляв, вину свою визнав.

Я буду повністю співпрацювати зі слідством. Прошу обрати менше,
– сказав екс-голова Перечинської РДА Віктор Олефір.

Адвокати просять суд про домашній арешт. Втім, суддя таки вирішує затримати екс-голову Перечинської РДА на 60 днів без права внесення застави.

Обрати відносно підозрюваного Віктора Івановича Олефіра запобіжний захід у виляді тримання під вартою. Строк обчислювати з 14 липня 18 року з 2 години 10 хви, по 11 вересня 18 року,
– виголосила суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко.

За скоєний злочин Віктору Олефіру загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Закарпаття Ужгород
Джерело: 24 канал
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