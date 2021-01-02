В мэрии Хабаровска говорят, что акций в поддержку Фургала не будет: люди таки пришли – фото
Мэрия Хабаровска обнародовала заявление о том, что акций в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала больше не будет. Однако 2 января митинг в городе таки состоялся.
В мэрии говорят, что люди не митингуют, а фотографируются
Городские власти заверили, что несанкционированных демонстраций у администрации края больше не будет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии.
Что было раньше Люди из нескольких городов России устроили акции протеста: есть первые задержанные – фото, видео
Митинги больше не проводятся ни в будни, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, участвующих в несанкционированной массовой акции,
– рассказали в мэрии.
В Хабаровске демонстрантов нет, зато есть местные жители и гости города, которые просто прогуливаются и фотографируются.
Акцию в городе таки провели
Однако местные СМИ сообщают, что акцию в городе таки провели – однако обошлись без традиционного шествия. На демонстрацию вроде бы собрались несколько десятков человек.
Смотрите фото с акции / Фото с Dvhab:
Почему протестуют в Хабаровске?Жители города протестуют против обвинения бывшего губернатора края Сергея Фургала в организации убийств в начале 2000-х. Фургала взяли под стражу и доставили в Москву.
Поделиться новостью