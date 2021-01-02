Мэрия Хабаровска обнародовала заявление о том, что акций в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала больше не будет. Однако 2 января митинг в городе таки состоялся.

В мэрии говорят, что люди не митингуют, а фотографируются

Городские власти заверили, что несанкционированных демонстраций у администрации края больше не будет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии.

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Митинги больше не проводятся ни в будни, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, участвующих в несанкционированной массовой акции,

– рассказали в мэрии.

В Хабаровске демонстрантов нет, зато есть местные жители и гости города, которые просто прогуливаются и фотографируются.

Акцию в городе таки провели

Однако местные СМИ сообщают, что акцию в городе таки провели – однако обошлись без традиционного шествия. На демонстрацию вроде бы собрались несколько десятков человек.

Смотрите фото с акции / Фото с Dvhab:

Интересно! По данным мэрии, с июля 2020 года в Хабаровске власти остановили более 500 административных правонарушений из-за акций протеста, правоохранители выписали более 300 штрафов. Было назначено 100 административных арестов.