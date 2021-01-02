У мерії Хабаровська кажуть, що акцій на підтримку Фургала не буде: люди таки прийшли – фото
Мерія Хабаровська оприлюднила заяву про те, що акцій на підтримку ексгубернатора краю Сергія Фургала більше не буде. Проте 2 січня мітинг у місті таки відбувся.
У мерії кажуть, що люди не мітингують, а фотографуються
Міська влада запевнила, що несанкціонованих демонстрацій біля адміністрації краю більше не буде. Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті мерії.
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Мітинги більше не проводяться ні в будні, ні у вихідні дні. Сьогодні на площі Леніна в крайовому центрі не було зафіксовано людей, які беруть участь у несанкціонованій масовій акції,
– розповіли у мерії.
У Хабаровську демонстрантів немає, натомість є місцеві жителі та гості міста, які просто прогулюються і фотографуються.
Акцію у місті таки провели
Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що акцію у місті таки провели – проте обійшлись без традиційної ходи. На демонстрацію начебто зібрались кілька десятків людей.
Дивіться фото з акції / Фото з Dvhab:
Чому протестують у Хабаровську?Жителі міста протестують проти звинувачення колишнього губернатора краю Сергія Фургала в організації вбивств на початку 2000-х. Фургала взяли під варту та доставили до Москви.
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