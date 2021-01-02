Мерія Хабаровська оприлюднила заяву про те, що акцій на підтримку ексгубернатора краю Сергія Фургала більше не буде. Проте 2 січня мітинг у місті таки відбувся.

У мерії кажуть, що люди не мітингують, а фотографуються

Міська влада запевнила, що несанкціонованих демонстрацій біля адміністрації краю більше не буде. Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті мерії.

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Мітинги більше не проводяться ні в будні, ні у вихідні дні. Сьогодні на площі Леніна в крайовому центрі не було зафіксовано людей, які беруть участь у несанкціонованій масовій акції,

– розповіли у мерії.

У Хабаровську демонстрантів немає, натомість є місцеві жителі та гості міста, які просто прогулюються і фотографуються.

Акцію у місті таки провели

Проте місцеві ЗМІ повідомляють, що акцію у місті таки провели – проте обійшлись без традиційної ходи. На демонстрацію начебто зібрались кілька десятків людей.

Дивіться фото з акції / Фото з Dvhab:

Цікаво! За даними мерії, з липня 2020 року у Хабаровську влада зупинила понад 500 адміністративних правопорушень через акції протесту, правоохоронці виписали більше ніж 300 штрафів. Було призначено 100 адміністративних арештів.