Мэром Амстердама впервые в истории стала женщина

Столица Нидерландов Амстердам в четверг, 28 июня, получила нового мэра, которым впервые в истории города стала женщина – Фемке Хальсема.

Известная в Нидерландах политическая деятельница Фемке Хальсема стала мэром Амстердама, об этом сообщает BBC.

Читайте также: В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Это первый случай в истории, когда эту должность занимает женщина. Город Амстердам избирает мэра начиная с 1343 года. Большинство других крупных городов этой европейской страны уже имели женщин-мэров.



Амстердам, столица Нидерландов

Госпожа Хальсема, экс-лидер левой партии Groenlinks, в 2011 году оставила активную политику. Но в этом году решила вернуться. Новоизбранному мэру исполнилось 52 года.

Я была счастлива, горда и преисполненна понимания важности своего присутствия в номинации на мэра столицы Нидерландов,

– заявила Фемке Хальсема.

Решение жителей Амстердама должно ратифицировать правительство, после чего под назначением ставит свою подпись король Нидерландов. Впрочем, эти процедуры являются чисто формальными.