18:52
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Мэром Амстердама впервые в истории стала женщина

21 Читати новину українською
Новый мэр Амстердама Фемке Хальсема
Новый мэр Амстердама Фемке Хальсема / elsevierweekblad.nl

Столица Нидерландов Амстердам в четверг, 28 июня, получила нового мэра, которым впервые в истории города стала женщина – Фемке Хальсема.

Известная в Нидерландах политическая деятельница Фемке Хальсема стала мэром Амстердама, об этом сообщает BBC.

Читайте также: В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Это первый случай в истории, когда эту должность занимает женщина. Город Амстердам избирает мэра начиная с 1343 года. Большинство других крупных городов этой европейской страны уже имели женщин-мэров.


Амстердам, столица Нидерландов

Госпожа Хальсема, экс-лидер левой партии Groenlinks, в 2011 году оставила активную политику. Но в этом году решила вернуться. Новоизбранному мэру исполнилось 52 года.

Я была счастлива, горда и преисполненна понимания важности своего присутствия в номинации на мэра столицы Нидерландов,
– заявила Фемке Хальсема.

Решение жителей Амстердама должно ратифицировать правительство, после чего под назначением ставит свою подпись король Нидерландов. Впрочем, эти процедуры являются чисто формальными.

Теги: Нидерланды
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 91
День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
сегодня, 17:39 День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
28
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сегодня, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 781
Музей на Поштовій: боротьба триває
сегодня, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 325
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 842
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук