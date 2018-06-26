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В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

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Женщины в никабе
Женщины в никабе / dr.dk

Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие предметы, скрывающие лицо, в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, нижняя палата (Палата представителей) приняла законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, которая скрывает лицо, потерпели неудачу.

Напомним, 31 мая датский парламент принял решение о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. В перечень в частности включены никаб и бурку. А парламент Норвегии 5 июня принял закон, согласно которому в учебных заведениях страны запретили носить одежду, которая частично или полностью закрывает лицо человека.

Что такое никаб?Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб, в отличие от хиджаба, мусульманам носить не обязательно, однако он широко распространен в мусульманских странах. В частности, в Судане и Саудовской Аравии его необходимо носить, какого бы вероисповедания вы не были.

Что такое бурка (паранджа)?Это верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавами и волосяной сеткой, закрывающей лицо.

Теги: Новости политики іслам Нидерланды
Источник: 24 Канал
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