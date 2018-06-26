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У Нідерландів заборонили носити паранджу у громадських місцях

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Жінки в нікабі
Жінки в нікабі / dr.dk

Верхня палата парламенту Нідерландів (сенат) ухвалила закон про заборону жителям країни і мігрантам носити паранджу та інші предмети, що приховують обличчя, у громадських місцях, таких як школи, лікарні і урядові установи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Так, нижня палата (Палата представників) схвалила законопроект ще в 2016 році після того, як спроби ввести повну заборону на паранджу та інший одяг, що приховує обличчя, зазнали невдачі.

Нагадаємо, 31 травня данський парламент ухвалив рішення про заборону носіння одягу, який закриває обличчя, у громадських місцях. До переліку зокрема включили нікаб і бурку. А парламент Норвегії 5 червня ухвалив закон, згідно з яким у навчальних закладах країни заборонили носити одяг, який частково або повністю закриває обличчя людини.

Що таке нікаб? Це жіночий головний убір, що закриває обличчя, із вузьким прорізом для очей. Нікаб, на відміну від хіджаба, мусульманам носити не обов'язково, проте він широко розповсюджений у мусульманських країнах. Зокрема, у Судані та Саудівській Аравії його необхідно носити, якого б віросповідання ви не було.

Що таке бурка (паранджа)? Це верхній одяг жінок у Середній Азії та на Близькому Сході у вигляді халата з довгими псевдорукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя.

Теги: Новини політики Нідерланди іслам
Джерело: 24 Канал
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