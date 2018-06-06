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У Норвегії заборонили носити нікаб і паранджу в навчальних закладах

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У Норвегії сподіваються, що невдовзі заборона торкнеться усіх публічних місць країни
У Норвегії сподіваються, що невдовзі заборона торкнеться усіх публічних місць країни / inforesist.org

Парламент Норвегії 5 червня ухвалив закон, згідно з яким у навчальних закладах країни заборонили носити одяг, який частково або повністю закриває обличчя людини.

Про це повідомляє The Lokal.

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Це дуже хороша новина. Коли у 2003 році в парламенті запропонували розглянути закон про повну заборону на нікаб і бурку, ніхто не хотів і думати чи братися за це. Тепер ми бачимо, що нам вдалося обгрунтувати політичне значення такого рішення,
– заявила депутат Ашілд Гундерсен.

Політик сподівається, що за декілька років у Норвегії заборонять носіння нікабу й у публічних місцях.

Нагадаємо, 31 травня данський парламент ухвалив рішення про заборону носіння одягу, який закриває обличчя, у громадських місцях. До переліку зокрема включили нікаб і бурку.

Що таке нікаб? Це жіночий головний убір, що закриває обличчя, із вузьким прорізом для очей. Нікаб, на відміну від хіджаба, мусульманам носити не обов'язково, проте він широко розповсюджений у мусульманських країнах. Зокрема, у Судані та Саудівській Аравії його необхідно носити, якого б віросповідання ви не було.

Що таке бурка (паранджа)? Це верхній одяг жінок у Середній Азії та на Близькому Сході у вигляді халата з довгими псевдорукавами та волосяною сіткою, що закриває обличчя.

Теги: Новини політики Норвегія релігія
Джерело: 24 Канал
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