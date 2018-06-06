В Норвегии запретили носить никаб и паранджу в учебных заведениях

Парламент Норвегии 5 июня принял закон, согласно которому в учебных заведениях страны запретили носить одежду, которая частично или полностью закрывает лицо человека.

Об этом сообщает The Lokal.

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Это очень хорошая новость. Когда в 2003 году в парламенте предложили рассмотреть закон о полном запрете на никаб и бурку, никто не хотел и думать браться за это. Теперь мы видим, что нам удалось обосновать политическое значение такого решения,

– заявила депутат Ашилд Гундерсен.

Политик надеется, что через несколько лет в Норвегии запретят ношение никаба и в публичных местах.

Напомним, 31 мая датский парламент принял решение о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. В перечень в частности включили никаб и бурку.

Что такое никаб?Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб, в отличие от хиджаба, мусульманам носить не обязательно, однако он широко распространен в мусульманских странах. В частности, в Судане и Саудовской Аравии его необходимо носить, какого бы вероисповедания вы не были.



Что такое бурка (паранджа)?Это верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке в виде халата с длинными псевдорукавами и волосяной сеткой, закрывающей лицо.