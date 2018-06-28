Мером Амстердама вперше в історії стала жінка

Столиця Нідерландів Амстердам у четвер, 28 червня, отримала нового мера, яким вперше в історії цього міста стала жінка – Фемке Хальсема.

Відома у Нідерландах політична діячка Фемке Хальсема стала мером Амстердама, про це повідомляє BBC.

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Це перший випадок в історії, коли цю посаду обіймає жінка. Місто Амстердам обирає мера, починаючи з 1343 року. Більшість інших великих міст цієї європейської країни уже мали жінок-мерів.



Амстердам, столиця Нідерландів

Пані Хальсема, екс-лідер лівої партії Groenlinks, у 2011 році покинула активну політику. Та цього року вирішила повернутись. Новообраному меру виповнилось 52 роки.

Я була щасливою, гордою та сповненою розуміння важливості своєї присутності у номінації на мера столиці Нідерландів,

– заявила Фемке Хальсема.

Рішення мешканців Амстердама повинен ратифікувати уряд, після чого під призначенням ставить свій підпис король Нідерландів. Утім, ці процедури є суто формальними.