В МВД заявили, что мэры городов, которые отказываются усиливать карантинные меры, будут отвечать за каждого умершего жителя.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убежден, что власти городов не хотят принимать непопулярные меры из-за предстоящих выбоов. Об этом он сказал в эфире "Громадське радіо".

Важно Есть ли политика в разделении Украины на карантинные зоны: позиция Степанова и мэров городов

Геращенко отметил, что именно местные власти отвечают за здоровье горожан. Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут усиливать карантинные меры являются плохим решением для здоровья граждан.

Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне – говорить: "Мы такие хорошие, не надо нам карантина" – будут отвечать за каждого умершего в своих городах,

– заявил Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел не указал, будет ли реальное наказание для власти городов, которые игнорируют рекомендации Минздрава по усилению карантина.

Обратите внимание Местные власти не вправе ослаблять карантин, только усиливать, – Степанов

Какие города игнорируют рекомендации Минздрава

В Луцком городском совете выразили несогласие с действующим распределением Украины на зоны и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы заведений.

выразили несогласие с действующим распределением Украины на зоны и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения, в частности относительно общественного транспорта и работы заведений. Впоследствии в Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в обычном режиме.

Отметим, что в "красную зону" попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.



Каковы ограничения в карантинных зонах / Инфографика 24 канала