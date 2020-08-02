У МВС заявили, що мери міст, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного загиблого мешканця.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що влада міст не хоче ухвалювати непопулярні заходи через майбутні вибори. Про це він сказав в ефірі "Громадське радіо".

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Геращенко наголосив, що саме місцева влада відповідає за здоров'я городян. Тому заяви мерів міст про те, що вони не будуть посилювати карантинні заходи є поганим рішенням для здоров'я громадян.

Тому ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь – говорити: "Ми такі хороші, не треба нам карантину" – будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах,

– заявив Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ не вказав, чи буде реальне покарання для влади міст, що ігнорують рекомендації МОЗ щодо посилення карантину.

Зверніть увагу Місцева влада не має права послаблювати карантин, лише посилювати, – Степанов

Які міста ігнорують рекомендації МОЗ

У Луцькій міській раді висловили незгоду з чинним розподілом України на зони і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів.

висловили незгоду з чинним розподілом України на зони і заявили про небажання запроваджувати додаткові обмеження, зокрема щодо громадського транспорту та роботи закладів. Згодом у Тернопільській міській раді також заявили, що місто функціонуватиме у звичному режимі.

Зазначимо, що у "червону зону" потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.



Якими є обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу