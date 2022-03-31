Информацию о еще 2 похищенных чиновниках пока уточняют. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

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24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые главы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену,

– подчеркнули в ОПУ.

Некоторые из чиновников предали Украину

26 марта российские оккупанты задержали в Балаклее:

городского главу Ивана Столбового,

его заместителя Сергея Полторака,

начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Все они пошли на сотрудничество с оккупантами.

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