Інформацію про ще 2 викрадених чиновників наразі уточнюють. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
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24 – це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це особи, які ще перебувають у полоні,
– наголосили в ОПУ.
Дехто з чиновників зрадив Україну
26 березня російські окупанти затримали в Балаклії:
- міського голову Івана Столбовога,
- його заступника Сергія Полторака,
- начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Усі вони пішли на співпрацю з окупантами.
До теми дивіться відео про втрати ворога станом на ранок 31 березня: