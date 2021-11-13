СМИ процитировали обращение властей Мюнхена по ситуации с мигрантами. Говорится, что для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет наивысший приоритет.
К теме Прорыв военных, очередная жертва и газ: на границе Беларуси и Польши выдалась тяжелая ночь
Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности,
– отметили в сообщении.
Мюнхен готов принять мигрантов
Власти предлагают "без лишней бюрократии" принять людей, застрявших на границе. Обещают на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам получения убежища.
Считают, что мигрантов можно было бы принять в рамках региональных и государственных программ. Однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для таких действий. Поэтому это следует делать при содействии высшей власти.
Что этому предшествовало
- На польско-белорусской границе обострилась ситуация с 8 ноября. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси. Из-за этого Варшава увеличила количество военных на границе до 12 тысяч.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на границе сейчас политический кризис.
- В Евросоюзе пояснили, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию ЕС. В этом обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Кстати, ночь на 13 ноября была особенно тяжелой. Белорусские солдаты пытались прорвать ограждение, а мигранты применяли слезоточивый газ. Также одного нелегала из Сирии нашли мертвым.