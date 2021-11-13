ЗМІ процитували звернення влади Мюнхена щодо ситуації з мігрантами. Мовиться, що для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет.
До теми Прорив військових, чергова жертва та газ: на кордоні Білорусі та Польщі видалась важка ніч
Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності,
– зазначили у повідомленні.
Мюнхен готовий прийняти мігрантів
Влада пропонує "без зайвої бюрократії" прийняти людей, що застрягли на кордоні. Обіцяють на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур стосовно отримання притулку.
Вважають, що мігрантів можна було б прийняти у межах регіональних та державних програм. Проте Мюнхен не має у розпорядженні відповідної правової основи для таких дій. Тому це слід робити за сприяння вищої влади.
Що цьому передувало
- На польсько-білоруському кордоні загострилась ситуація з 8 листопада. Натовп мігрантів рушив з Білорусі. Через це Варшава збільшила кількість військових на кордоні до 12 тисяч.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на кордоні наразі політична криза.
- У Євросоюзі пояснили, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію ЄС. У цьому звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- До речі, ніч на 13 листопада була особливо важкою. Білоруські солдати намагались прорвати огорожу, а мігранти застосовували сльозогінний газ. Також одного нелегала з Сирії знайшли мертвим.