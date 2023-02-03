Детали рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она отметила, что можно подумать, что на мальчика надели парик, но это его натуральные волосы.

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Интересно, что ни у папы, ни у мамы мальчика с детства таких густых и длинных волос не было. Чем это обусловлено у ребенка – родители не знают.

Вы, наверное, думаете, зачем на младенца надели парик? Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный маленький украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице. Думаю, ему больше подходит имя не Даниил, а Лев,

– рассказала Ветрова.

Она добавила, что волосы ребенка замеряли в соответствии с международными правилами. Его длина – 20 сантиметров.



Ребенок, установивший рекорд Украины / Фото по фейсбуку Ланы Ветровой

Следует напомнить, что еще в 2019 году киевлянка Елена Корзинюк установила мировой рекорд. Тогда у нее были самые длинные волосы в детской категории рекордов Украины – почти два с половиной метра. С рождения ее кудрей ни разу не касались ножницы.

Перед замером волос и установления рекорда пряди девочки приводили в порядок в течение часа 5 парикмахеров-мастеров. По международным правилам волосы нужно было расчесать, выровнять и обработать специальными средствами, чтобы те не становились волнистыми.