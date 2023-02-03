Деталі розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона зазначила, що можна подумати, що на хлопчика одягнули перуку, але це його натуральне волосся.

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Цікаво, що ні в тата, ні в мами хлопчика змалечку такого густого й довгого волосся не було. Чим це зумовлено в дитини – батьки не знають.

Ви, мабуть, думаєте, навіщо оце на немовля одягнули перуку? Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців! Такий унікальний малий українець, Данило Коваленко, живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев,

– розповіла Вєтрова.

Вона додала, що волосся дитини заміряли відповідно до міжнародних правил. Його довжина – 20 сантиметрів.



Дитина, що встановила рекорд України / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Варто нагадати, що ще у 2019 році киянка Олена Корзинюк встановила світовий рекорд. Тоді вона мала найдовше волосся у дитячій категорії рекордів України – майже два з половиною метри. Від народження її кучерів жодного разу не торкалися ножиці.

Перед замірюванням волосся та встановлення рекорду пасма дівчинки приводили до ладу протягом години 5 перукарів-майстрів. За міжнародними правилами волосся потрібно було розчесати, вирівняти та обробити спеціальними засобами, щоби ті не ставали хвилястими.