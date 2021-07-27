Об этом в фейсбуке сообщил его адвокат Юрий Кирасир. Жалоба касается дела в отношении ЧАО "Артемовск Вайнери".

Обратите внимание Янукович с сыном в ажуре: какие последствия может иметь снятие санкций ЕС

Дело называет "сфабрикованным"

В нем Януковичу-младшему инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму в примерно 40 миллионов гривен. Между тем сын президента-беглеца называет дело "сфабрикованным прокуратурой". Мол, так стремятся создать "хоть какой-то повод, чтобы Совет ЕС наложил санкции".

Александр Янукович считает, что прокуратура не закрывает уголовное дело против него якобы из-за "стыда за безоговорочное доверие Совета Европы в ложь о его виновности". Он убежден, что за "незаконную деятельность правоохранителей или их намеренное бездействие" ответственна лично генпрокурор Венедиктова.

О чем еще говорится в письме

Янукович и его защитник уверяют, что соответствующие органы якобы не установили факт уклонения от уплаты налогов. Мол, не было ни актов проверок, ни штрафов. Он утверждает, что не знаком с руководителями ЧАО "Артемовск Вайнери" и никогда не общался с ними. В то же время сын "легитимного" обвиняет прокуроров, в том что они не допускают проведения судебной экспертизы и якобы избегают его допроса, несмотря на "многочисленные просьбы".

Кирасир заверил, что Венедиктова не единственная получила такое письмо с жалобой. Мол, его копии он направил президенту Зеленскому, спикеру парламента Разумкову и уполномоченной по правам человека Денисовой.

Обратите внимание! На территории бывшего завода "Арсенал" в Петербурге обустраивают модный и дорогой развлекательный комплекс и арт-пространство. За этим стоит Александр Янукович.