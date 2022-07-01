В частности, речь идет о комплексах NASAMS и системах MLRS. Об этом 24 каналу сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Системы MLRS – это практически ключ для того, чтобы разблокировать наши территории, потому что он дает объем атаки. То есть территориально мы сможем на 70 километров зачищать свою землю от извергов с российскими паспортами,

– отметил он.

Россия изменила тактику

По словам советника, в настоящее время первоочередную необходимость составляют системы ПВО. Сегодня враг нанес удар по Одессе, в результате которого есть погибшие. "Россия изменила тактику. Она сегодня атакует гораздо мощнее именно крылатыми ракетами наши города. Почему? Потому что с военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не очень качественно умеют", – объяснил Подоляк.

Он объяснил, что россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить этими людьми оказать давление на правительство, чтобы то пошло на определенные уступки России.

С одной стороны они совершенно не учитывают, как на это реагирует мир, на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. С другой стороны, они вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то ту войну заканчивать",

– сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что показательной стала новая статья господина Киссинджера (американский дипломат – 24 канал). В ней он употребляет формулировку: "давайте идти на определенные территориальные уступки, тогда может быть закончена война".

"Это новая тактика России бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты с точки зрения, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", – убежден Подоляк.

Украина получит необходимую технику

Он подчеркнул, что Украине действительно нужны мощные системы противовоздушной и противоракетной обороны. "И они нам будут переданы. Потому что это ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России", – резюмировал советник ОП.

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