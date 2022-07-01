Зокрема, мовиться про комплекси NASAMS та системи MLRS. Про це 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Системи MLRS – це практично ключ для того, щоб деблокувати наші території, тому що він дає обсяг атаки. Тобто територіально ми зможемо на 70 кілометрів зачищати свою землю від нелюдів з російськими паспортами,

– зауважив він.

Росія змінила тактику

За словами радника, наразі першочергову необхідність становлять системи ППО. Сьогодні ворог завдав удару по Одесі, внаслідок якого є загиблі. "Росія змінила тактику. Вона сьогодні атакує набагато більш потужно саме крилатими ракетами наші міста. Чому? Тому що з військової точки зору вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють", – пояснив Подоляк.

Він пояснив, що росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей й змусити цими людьми здійснити тиск на уряд, аби той пішов на певні поступки Росії.

З одного боки вони абсолютно не зважають на те як на це реагує світ, на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. З іншого боку вони вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали "давайте якось ту війну закінчувати",

– сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента відзначив, що показовою стала нова стаття пана Кіссинджера (американський дипломат – 24 канал). У ній він використовує формулювання: "давайте йти на певні територіальні поступки, тоді можливо закінчити війну".

"Це нова тактика Росії бити по житлових кварталах і тиснути на Західні політичні еліти з точки зору, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не буде працювати", – переконаний Подоляк.

Україна отримає необхідну техніку

Він наголосив, що Україні справді потрібні потужні системи протиповітряної та протиракетної оборони. "І вони нам будуть передані. Бо це ключове, щоб зламати нову концепцію війни Росії", – резюмував радник ОП.

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