Марина Бекало – адвокат – рассказала, что вопрос призыва на срочную службу регламентируют отдельные нормы законодательства. Ранее призыв на срочную службу президент упразднил.

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По словам Бекало, на сегодняшний день уже отменен призыв на срочную службу ребят с 18 до 27 лет отменен. В то же время, это не касается призыва на военную службу во время мобилизации.

По состоянию на зиму 2022 года в Украине действует правовой режим военного времени. Кроме того, объявлена мобилизация. Она продолжается каждые 90 дней.

Тех, кто не проходил срочной службы (военной кафедры), тоже призывают во время мобилизации (если они прошли медкомиссию и были признаны годными к службе и не имеют других оснований для отсрочки,

– говорится в сообщении.

Можно ли бронировать работников от призыва

В Украине по состоянию на 2022 год действует процесс бронирования от мобилизации сотрудников. Речь идет о работниках государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований.

Однако следует не забывать, что ФЛП не может бронировать собственных сотрудников.