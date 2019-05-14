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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Мне изнутри видно, как некоторые депутаты хотят "позеленеть", – Парасюк

      988 Читати новину українською
      Владимир Парасюк
      Владимир Парасюк / 24 канал

      Нардепы ВРУ уже начинают отмежеваться от своих политических сил и ищут подходы к партии Зеленского. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк.

      "Мне изнутри очень хорошо видно, как некоторые депутаты хотят "позеленеть", я так называю это. Они всю жизнь "перекрашивались", перебегали, и здесь они "ОП"- рейтинг есть у партии - мол, давайте, мы туда зайдем", - сказал Парасюк.

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      Он пояснил, что прямых фактов такого перехода нет, однако признаки отмежевания заметны.

      Я вижу, как некоторые депутаты стараются отмежеваться от своей политической силы и уже ищут подходы. Ищут, как купить место. Поэтому вызов, который, я считаю, один из топовых для Зеленского, – это провести какую-то люстрацийнную проверку и не допустить этих людей к себе в партию. Потому что они полезут,
      – подчеркнул нардеп.

      Он добавил, что это будет трудно сделать, потому что никто не знает, у кого какие мысли. Однако, это все равно остается основным вызовом.

      "И я думаю, что те люди, которые организовали эту политические силу, должны понимать: если в их партии появятся не те люди, которые нужны, то это все очень быстро посыпется. И рейтинг Зеленского, и доверие людей. Потому что сейчас все очень быстро оценивается. Приходит новая власть, ей не дают год-два. Потому что нет года-двух, есть месяц-второй и есть ключевые вопросы для государства", – подчеркнул Парасюк.

      Видео: интервью с Владимиром Парасюком

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Владимир Парасюк
      Источник: 24 канал
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