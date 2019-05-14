Мені зсередини видно, як деякі депутати хочуть "позеленіти", – Парасюк

Нардепи ВРУ вже починають відмежуватися від своїх політичних сил і шукають підходи до партії Зеленського. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк.

"Мені зсередини дуже добре видно, як деякі депутати хочуть "позеленіти", я так називаю це. Вони все життя "перефарбовувались", перебігали, і тут вони "оп" – рейтинг є в партії – мовляв, давайте, ми туди зайдемо", – сказав Парасюк.

Читайте також: Конституційний суд завдав удару кампанії Порошенка і швидко "поЗЕленів": шокуюче розслідування

Він пояснив, що прямих фактів такого переходу немає, однак ознаки відмежування помітні.

Я бачу, як деякі депутати стараються відмежуватися від своєї політичної сили і вже шукають підходи. Чи шукають, як купити місце. Тому виклик, який, я вважаю, один із топових для Зеленського, – це провести якусь люстраційну перевірку і не допустити цих людей до себе в партію. Бо вони полізуть,

– підкреслив нардеп.

Він додав, що це буде важко зробити, тому що ніхто не знає, у кого які думки. Однак, це все одно залишається основним викликом.

"І я думаю, що ті люди, які організували цю політичні силу, повинні розуміти: якщо в їх партії з'являться не ті люди, які потрібні, то це все дуже швидко посиплеться. І рейтинг Зеленського, і довіра людей. Тому що зараз все дуже швидко оцінюється. Приходить нова влада, їй не дають рік-два. Тому що немає року-двох, є місяць-другий і є ключові питання для держави", – наголосив Парасюк.

Відео: інтерв'ю з Володимиром Парасюком