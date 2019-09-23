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      Мне очки искали, – экс-депутат БПП попытался объяснить пьяную драку и угрозы

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      Рыщук объяснил, почему подрался с депутатом Чухаловым
      Рыщук объяснил, почему подрался с депутатом Чухаловым / khoda.gov.ua

      Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, считает пострадавшим себя. Он уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя, а ситуацию в целом называет провокацией.

      Рищук утверждает, что Роман Чухалов (его называют пострадавшим – 24 канал) должен был крутить музыку за деньги на праздновании 22 сентября. Об этом бывший депутат БПП, которая сейчас "Европейская солидарность", рассказал "Украинской правде".

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      Чухалова для этого якобы нанял горсовет. Он должен был крутить музыку на праздновании дня села Правые Саги, на Херсонщине. Однако тот, по словам Рищука, захотел еще денег.

      Пошли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут. Я к нему подошел, спросил просто: "Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь,
      – объяснил он.

      Рищук также добавил, что Чухалов "был уже изрядно пьян" и это "могут подтвердить в больнице".

      Местные журналисты сообщают, что Рищук действительно избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Кроме того, сильно досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место драки.

      "Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели", – сказал Рищук.

      На вопрос, ударил ли он Чухалов в ответ, Рищук ответил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого". Экс-депутат ночной инцидент считает провокацией. Говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, "все было бы снято на видео".

      Кроме того, Рищук написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

      На бывшего депутата БПП указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Кроме драки, он угрожал убить друга Екатерины Гандзюк

      Информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Рищук назвал неправдивой. Он утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      • 31 июля 2018 года на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.
      • Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей ужасного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), напавший Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключенных "заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.
      • Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.
      • В то же время адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.
      • В то же время Виктор Гандзюк считает, что с подозреваемым сотрудничают глава Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

      Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк:

       

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      Теги: Полиция Новости Украины Новости политики Криминальные новости Блок Петра Порошенко Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
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