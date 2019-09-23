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      Пьяный экс-депутат от БПП избил человека и угрожал убить друга Гандзюк: фото

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      Экс-депутат от БПП Евгений Рищук на праздновании Дня села
      Экс-депутат от БПП Евгений Рищук на праздновании Дня села / Фото из фейсбука Рищука

      В Херсонской области пьяный экс-депутат Евгений Рищук, который возможно причастен к убийству Кати Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Кроме того, изрядно досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место драки.

      Юрист Маси Найем в фейсбуке написал, что на бывшего депутата БПП указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Ночью он избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне.

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      На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября. 37-летнего жителя села Правые Саги в местном доме культуры ударил в лицо 42-летний мужчина.

      Согласно биографии Евгения Рищука, экс-депутату сейчас 42 года.

      Местный журналист Сергей Никитенко сообщил "Украинской правде", что драка действительно произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.

      Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все длилось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в деревне пьяный Рищук и драка. Он приехал и ему тоже досталось,
      – сказал Никитенко.

      Депутат Александр Власов в фейсбуке написал, что Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Он приехал в село сразу после звонка.

      На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение,
      – написал Власов.

      Он добавил, что Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике. О том, что экс-депутат Рищук избил человека сообщил и советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

      Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу,
      – написал он в фейсбуке.

      бійка кримінал гандзюк херсонщина
      Сообщение Богдана Ковалева в фейсбуке/ Скриншот

      О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.

      рищук гандзюк кримінал бійка
      Сообщение Евгения Рищука в фейсбуке/ Скриншот

      Правоохранители уже открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. ЕЕ облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.

      Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей чудовищного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападавший Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.

      Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.

      Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Полиция Дело Екатерины Гандзюк Блок Петра Порошенко Новости Херсона Алкоголь
      Источник: 24 канал
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