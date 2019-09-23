Пьяный экс-депутат от БПП избил человека и угрожал убить друга Гандзюк: фото

В Херсонской области пьяный экс-депутат Евгений Рищук, который возможно причастен к убийству Кати Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Кроме того, изрядно досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место драки.

Юрист Маси Найем в фейсбуке написал, что на бывшего депутата БПП указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Ночью он избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне.

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На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября. 37-летнего жителя села Правые Саги в местном доме культуры ударил в лицо 42-летний мужчина.

Согласно биографии Евгения Рищука, экс-депутату сейчас 42 года.

Местный журналист Сергей Никитенко сообщил "Украинской правде", что драка действительно произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.

Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все длилось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в деревне пьяный Рищук и драка. Он приехал и ему тоже досталось,

– сказал Никитенко.

Депутат Александр Власов в фейсбуке написал, что Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Он приехал в село сразу после звонка.

На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение,

– написал Власов.

Он добавил, что Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике. О том, что экс-депутат Рищук избил человека сообщил и советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу,

– написал он в фейсбуке.



Сообщение Богдана Ковалева в фейсбуке/ Скриншот

О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.



Сообщение Евгения Рищука в фейсбуке/ Скриншот

Правоохранители уже открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. ЕЕ облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.



Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей чудовищного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападавший Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.



Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.



Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк: