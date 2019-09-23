П'яний ексдепутат від БПП побив людину та погрожував вбити друга Гандзюк: фото

У Херсонській області п’яний ексдепутат Євгеній Рищук, який можливо причетний до вбивства Каті Гандзюк, побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Окрім того, добряче дісталося депутату Дніпровської райради Херсона Олександру Власову, який приїхав на місце бійки.

Юрист Масі Найєм у фейсбуці написав, що на колишнього депутата БПП вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Вночі він побив людину і погрожував убити друга Каті, який живе в Херсоні.

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На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня. 37-річного жителя села Праві Саги в місцевому будинку культури вдарив в обличчя 42-річний чоловік.

Згідно з біографією Євгена Рищука, ексдепутату наразі 42 роки.

Місцевий журналіст Сергій Нікітенко повідомив "Українській правді", що бійка справді сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона.

Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там усе те тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п’яний Рищук і бійка. Він приїхав і йому теж дісталося,

– сказав Нікітенко.

Депутат Олександр Власов у фейсбуці написав, що Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Він приїхав у село одразу після дзвінка.

На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і посеред танцполу Рищук. На місці вже швидка в якій Роман в слідах побоїв. Зараз його забрали в приймальне відділення,

– написав Власов.

Він додав, що Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі. Про те, що ексдепутат Рищук побив людину повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую постраждалого до лікарні,

– написав він у фейсбуці.



Допис Богдана Ковальова у фейсбуці/ Скріншот

Про те, що Рищук був присутній на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.



Допис Євгена Рищука у фейсбуці/ Скріншот

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Наразі встановлюються всі обставини події.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали. ЇЇ облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.



Наразі справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. За ґратами вже сидять 5 виконавців жахливого злочину: координатор замаху Сергій Торбін (6 років і 6 місяців ув’язнення), нападник Микита Грабчук (6 років в'язниці), причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.



Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: