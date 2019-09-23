Мені окуляри шукали, – ексдепутат від БПП спробував пояснити п’яну бійку і погрози

Депутат Херсонської обласної ради Євген Рищук, який вночі став учасником бійки, вважає потерпілим себе. Він вже звернувся до правоохоронців із заявою про напад на себе, а ситуацію загалом називає провокацією.

Рищук стверджує, що Роман Чухалов (його називають постраждалим – 24 канал) мав крутити музику за гроші на святкуванні 22 вересня. Про колишній депутат БПП, яка зараз "Європейська солідарність", розповів "Українській правді".

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Чухалова для цього нібито найняла міськрада. Він мав крутити музику на святкуванні дня села Праві Саги, що на Херсонщині. Однак той, за словами Рищука, захотів ще грошей.

Пішли люди і скаржаться, що Рома Чухалов сказав, що він не крутитиме музику, якщо 500 гривень на годину йому додатково в руки не дадуть.Я до нього підійшов, запитав просто: "Роман, тобі ж вже все оплачено, чого ти хочеш,

– пояснив він.

Рищук також додав, що Чухалов "був уже добряче п'яний" і це "можуть підтвердити в лікарні".

Місцеві журналісти повідомляють, що Рищук справді побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Окрім того, добряче дісталося депутату Дніпровської райради Херсона Олександру Власову, який приїхав на місце бійки.

"Він почав розмовляти матом. І він на мене накинувся. Я впав, є свідки", – сказав Рищук.

На запитання, чи вдарив він Чухалова у відповідь, Рищук відповів: "Я впав, мені окуляри шукали півгодини після цього". Екс-депутат нічний інцидент вважає провокацією. Каже, що якби він дійсно побив Чухалова, "все було б знято на відео".

Окріи того, Рищук написав у поліцію заяву на Чухалова. Він звинувачує чоловіка у нападі та вимаганні незаконних грошей.

На колишнього депутата БПП вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Окрім бійки, він погрожував убити друга Катерини Гандзюек

Інформацію про те, що під час бійки він нібито погрожував другу вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, Рищук назвав неправдивою. Він стверджує, що не був знайомий з активісткою та причетними до нападу на неї.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

31 липня 2018 року на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали. ЇЇ облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.

Наразі справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. За ґратами вже сидять 5 виконавців жахливого злочину: координатор замаху Сергій Торбін (6 років і 6 місяців ув’язнення), нападник Микита Грабчук (6 років в'язниці), причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.

Водночас адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Натомість Віктор Гандзюк вважає, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: