Мне за это болит – Криклий об огромных зарплатах в Укрзализныце

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал высокие зарплаты членов Наблюдательного совета Укрзализныци. Чиновник подчеркнул, что возглавлять такие предприятия должны профессиональные люди, однако все же есть вопрос относительно целесообразности таких сумм.

Об этом министр сказал в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и пояснил, считает ли такую оплату справедливой.

Читайте первую часть интервью Как Украина будет выходить из карантина: эксклюзивное интервью с министром Криклием

Мне за это болит не менее чем тем, кто задает этот вопрос. У меня как министра, например, гораздо больше ответственности, рисков и нагрузки на работе, а заработная плата в 10 раз меньше,

– отметил Криклий.

"Мы хотим, чтобы за рулем таких крупных предприятий, как Наблюдательный совет, были профессиональные люди. Потому что здесь речь идет о большой системный бизнес, который обеспечивает создание большой доли ВВП Украины. И есть вопрос, целесообразны ли такие зарплаты на период карантина", – добавил он.

Справка. Согласно финансовому отчету Укрзализныци, среднемесячная зарплата члена Наблюдательного совета в 2019 году составляла 588 тысяч гривен в месяц. Средняя зарплата министра инфраструктуры – примерно 40 тысяч гривен.

Министр также пояснил, будет ли касаться урезание оплаты наблюдательному совету на этот период. По его словам, ее члены сами сейчас принимают соответствующее решение и готовы уменьшить свои заработные платы. "Это правильный шаг навстречу вызовам, которые имеем по состоянию на сейчас", – считает Криклий.

Кто входит в набсовет Укрзализныци?

Главой наблюдательного совета является турецкий финансист Шевки Аджунер.



Кроме него, в ее состав входят Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андерс Ослунд, Крисиан Кун, Андреас Матье, Адомас Аудицкас. Всех их отобрала конкурсная комиссия.

Смотрите полное интервью с Владиславом Криклием: