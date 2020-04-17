Мені за це болить, – Криклій про величезні зарплати в Укрзалізниці

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував високі зарплати членів Наглядової ради Укрзалізниці. Чиновник підкреслив, що очолювати такі підприємства повинні професійні люди, проте все ж є питання щодо доцільності таких сум.

Про це міністр сказав в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та пояснив, чи вважаєте таку оплату справедливою.

Читайте першу частину інтерв'ю Як Україна виходитиме з карантину: ексклюзивне інтерв'ю з міністром Криклієм

Мені за це болить не менше ніж тим, хто ставить це питання. У мене як міністра, наприклад, значно більше відповідальності, ризиків і навантаження на роботі, а заробітна плата у 10 разів менша,

– зазначив Криклій.

"Ми хочемо, щоб за кермом таких великих підприємств, як Наглядова рада, були професійні люди. Тому що тут йдеться про великий системний бізнес, який забезпечує створення великої частки ВВП України. Та є питання, чи доцільні такі зарплати на період карантину", – додав він.

Довідка. Згідно з фінансовим звітом Укрзалізниці, середньомісячна зарплата члена Наглядової ради у 2019 році складала 588 тисяч гривень на місяць. Середня зарплата міністра інфраструктури – приблизно 40 тисяч гривень.

Міністр також пояснив, чи буде стосуватися врізання оплати Наглядовій раді на цей період. За його словами, її члени самі зараз ухвалюють відповідне рішення і готові зменшити свої заробітні плати. "Це правильний крок назустріч викликам, які маємо станом на зараз", – вважає Криклій.

Хто входить до наглядової ради Укрзалізниці?Главою Наглядової ради є турецький фінансист Шевкі Аджунер.



Крім нього, до її складу входять Олег Журавльов, Сергій Лещенко, Андерс Ослунд, Крісіан Кун, Андреас Матьє, Адомас Аудіцкас. Усіх їх відібрала конкурсна комісія.

Дивіться повне інтерв'ю з Владиславом Криклієм: