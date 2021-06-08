Криклий заметил, что главное, чтобы начатые инициативы доводили до конца. А не сворачивали. Самые важные из них он перечислил в интервью.

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Важно, чтобы начатые проекты завершили, – Криклий

Первые два дня меня именно это больше всего раздражало, но потом вспомнил, что много проектов у нас длительные и переходили, как эстафетная палочка, следующему министру. Но важно, чтобы их завершали, а не останавливали, – отметил Криклий.

Какие приоритеты назвал экс-министр

Прежде всего экс-глава Мининфраструктуры сообщил, что хотел бы обеспечить принятие пакета законов об автоматическом габаритно-весовом контроле. По словам Криклия, технически и организационно все готово, и документ уже прошел первое чтение в Раде.

Еще один приоритет – авиабезвиз с Евросоюзом и подписание договора об открытом небе.

Мининфраструктуры, считает бывший министр, следует больше внимания уделить концессии. Кроме "Ольвии" и "Херсона", начали проекты в "Черноморске" – речь о паромной переправе и контейнерном терминале.

У государства очень много направлений для государственно-частных инициатив. Я считаю, что для этого должна быть отдельная организация, которая будет заниматься концессиями, иметь достаточную экспертизу, людей и финансирование,

– пояснил Криклий.

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Криклий не назвал конкретных причин собственной отставки

Отметим, что сам Криклий обратил внимание на то, что окончательные причины его отставки – до сих пор неясны. Экс-министр считает свою замену этапом внутрикомандной ротации.

Обратите внимание! На посту министра инфраструктуры Владислава Криклия заменил бывший руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.