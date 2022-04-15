Президент напомнил, что украинцы больше всего ценят свободу.

Важно Украина стала героем для всего свободного мира, – Зеленский записал новое обращение

Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться,

– признался глава государства.

Он поблагодарил всех, кто поддержал наше государство и сразу спросил, чем помочь, а также кто стал с нами спина к спине и помог получить то, что необходимо для обороны.

Война показала мировых лидеров по-другому

По словам Зеленского, эти 50 дней показали ему по-другому многих мировых лидеров. Глава государства увидел большую щедрость тех, кто и сам небогат, а также – решимость тех, кого не воспринимали всерьез.

"Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство", – подытожил президент.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 14 апреля: