Президент нагадав, що українці понад усе цінують свободу.
Важливо Україна стала героєм для всього вільного світу, – Зеленський записав нове звернення
Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатись,
– зізнався глава держави.
Він подякував усім, хто підтримав нашу державу та одразу запитав, чим допомогти, а також, хто став з нами спина до спини й допоміг отримати те, що необхідно для оборони.
Війна показала світових лідерів по-іншому
За словами Зеленського, ці 50 днів показали йому по-іншому багатьох світових лідерів. Глава держави побачив велику щедрість тих, хто й сам небагатий, а також – рішучість тих, кого не сприймали серйозно.
"Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", – підсумував президент.
Дивіться нічне звернення Зеленського за 14 квітня: