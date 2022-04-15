Президент нагадав, що українці понад усе цінують свободу.

Важливо Україна стала героєм для всього вільного світу, – Зеленський записав нове звернення

Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатись,

– зізнався глава держави.

Він подякував усім, хто підтримав нашу державу та одразу запитав, чим допомогти, а також, хто став з нами спина до спини й допоміг отримати те, що необхідно для оборони.

Війна показала світових лідерів по-іншому

За словами Зеленського, ці 50 днів показали йому по-іншому багатьох світових лідерів. Глава держави побачив велику щедрість тих, хто й сам небагатий, а також – рішучість тих, кого не сприймали серйозно.

"Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", – підсумував президент.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 14 квітня: