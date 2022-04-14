Президент зауважив, що українці витримали вже 50 днів повномасштабного вторгнення, хоча російські окупанти відводили максимум 5, повідомляє 24 канал. Зеленський додав, що ось так загарбники "знають" Україну та "дружать" з реальністю.

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Війна розпочалася ще у 2014 році

Президент наголосив, що Росія розпочала війну проти України не 24 лютого, адже окупаційні війська прийшли на територію нашої держави ще у 2014 році.

Вони захопили наш Крим та перетворили його на одну велику військову базу. Вони зробили Чорне та Азовське моря одними з найбільш небезпечних морів на планеті. Вони розпочали страшну, безмежно цинічну війну на нашому Донбасі. Вони вбивали наших людей впродовж 8 років,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що наразі вже є 14 тисяч загиблих.

"Чим відповів на це світ? Запитання залишається риторичним, але саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну", додав президент.

За словами Зеленського, дехто ще досі сперечається, якої жорстокості мають бути санкції проти Росії, однак він не розуміє, що тут обговорювати. Адже війська окупантів вже повторюють в Україні те, що Європа бачила хіба під час Другої світової війни.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 14 квітня: