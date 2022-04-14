Президент отметил, что украинцы выдержали уже 50 дней полномасштабного вторжения, хотя российские оккупанты отводили максимум 5, сообщает 24 канал. Зеленский добавил, что вот так захватчики "знают" Украину и "дружат" с реальностью.

К теме 50 дней мы не боимся, а боремся, – Зеленский показал зрелищное видео и напомнил об оружии

Война началась еще в 2014 году

Президент подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не 24 февраля, ведь оккупационные войска пришли на территорию нашего государства еще в 2014 году.

Они захватили наш Крым и превратили его в одну большую военную базу. Они сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете. Они начали страшную, безгранично циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении 8 лет,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что в настоящее время уже 14 тысяч погибших.

"Чем ответил за это мир? Вопрос остается риторическим, но именно поэтому они решили, что могут позволить себе и полномасштабную войну", добавил президент.

По словам Зеленского, кое-кто до сих пор спорит, какой жестокости должны быть санкции против России, однако он не понимает, что здесь обсуждать. Ведь войска оккупантов уже повторяют в Украине то, что Европа видела разве во время Второй мировой войны.