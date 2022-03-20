Быстро возьмите свой "тревожный рюкзак" и спрячтесь в укрытие. О тревоге сообщили органы местных властей, пишет 24 канал.

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В каких городах объявили тревогу

  • Львов,
  • Ивано-Франковск,
  • Хмельницкий,
  • Днепр,
  • Ровно,
  • Волынь,
  • Черкассы,
  • Киев,
  • Житомир,
  • Одесса,
  • Винница,
  • Харьков,
  • Полтава,
  • Запорожье,
  • Тернополь,
  • Николаев,
  • Кропивницкий,
  • Сумы.

Убедитесь, что ваши соседи узнали о тревоге.

Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Доверяйте только официальным источникам, ведь выходить из бомбоубежища раньше – небезопасно.

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