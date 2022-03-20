Быстро возьмите свой "тревожный рюкзак" и спрячтесь в укрытие. О тревоге сообщили органы местных властей, пишет 24 канал.
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В каких городах объявили тревогу
- Львов,
- Ивано-Франковск,
- Хмельницкий,
- Днепр,
- Ровно,
- Волынь,
- Черкассы,
- Киев,
- Житомир,
- Одесса,
- Винница,
- Харьков,
- Полтава,
- Запорожье,
- Тернополь,
- Николаев,
- Кропивницкий,
- Сумы.
Убедитесь, что ваши соседи узнали о тревоге.
Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Доверяйте только официальным источникам, ведь выходить из бомбоубежища раньше – небезопасно.
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