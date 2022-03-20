Быстро возьмите свой "тревожный рюкзак" и спрячтесь в укрытие. О тревоге сообщили органы местных властей, пишет 24 канал.

Важно Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове: люди лежат в коридорах при температуре +10°

В каких городах объявили тревогу

Львов,

Ивано-Франковск,

Хмельницкий,

Днепр,

Ровно,

Волынь,

Черкассы,

Киев,

Житомир,

Одесса,

Винница,

Харьков,

Полтава,

Запорожье,

Тернополь,

Николаев,

Кропивницкий,

Сумы.

Убедитесь, что ваши соседи узнали о тревоге.

Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Доверяйте только официальным источникам, ведь выходить из бомбоубежища раньше – небезопасно.