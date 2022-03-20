Швидко візьміть свій "тривожний рюкзак" та сховайтеся в укритті. Про тривогу повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал.

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У яких містах оголосили тривогу

  • Львові,
  • Івано-Франківську,
  • Хмельницькому,
  • Дніпрі,
  • Рівному,
  • Луцьку,
  • Черкасах,
  • Києві,
  • Житомирі,
  • Одесі,
  • Вінниці,
  • Харкові,
  • Полтаві,
  • Запоріжжі,
  • Тернополі,
  • Миколаєві,
  • Кропивницькому,
  • Сумах.

Переконайтеся, що ваші сусіди дізналися про тривогу.

Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Довіряйте лише офіційним джерелам, адже виходити з бомбосховища раніше – небезпечно.

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