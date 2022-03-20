Швидко візьміть свій "тривожний рюкзак" та сховайтеся в укритті. Про тривогу повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал.

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У яких містах оголосили тривогу

Львові,

Івано-Франківську,

Хмельницькому,

Дніпрі,

Рівному,

Луцьку,

Черкасах,

Києві,

Житомирі,

Одесі,

Вінниці,

Харкові,

Полтаві,

Запоріжжі,

Тернополі,

Миколаєві,

Кропивницькому,

Сумах.

Переконайтеся, що ваші сусіди дізналися про тривогу.

Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Довіряйте лише офіційним джерелам, адже виходити з бомбосховища раніше – небезпечно.

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