Швидко візьміть свій "тривожний рюкзак" та сховайтеся в укритті. Про тривогу повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал.
Важливо Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові: люди лежать у коридорах при температурі +10
У яких містах оголосили тривогу
- Львові,
- Івано-Франківську,
- Хмельницькому,
- Дніпрі,
- Рівному,
- Луцьку,
- Черкасах,
- Києві,
- Житомирі,
- Одесі,
- Вінниці,
- Харкові,
- Полтаві,
- Запоріжжі,
- Тернополі,
- Миколаєві,
- Кропивницькому,
- Сумах.
Переконайтеся, що ваші сусіди дізналися про тривогу.
Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Довіряйте лише офіційним джерелам, адже виходити з бомбосховища раніше – небезпечно.
До теми дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: відео