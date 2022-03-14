Во многих населенных пунктах Броварского района зафиксирована российская техника: ведутся бои

В Броварском районе продолжаются бои с оккупантами. Во многих населённых пунктах зафиксировали передвижение тяжелой российской техники.

По данным Киевской областной государственной администрации, по состоянию на 14 марта по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общин ведутся бои. Вооруженные силы Украины дают отпор оккупанту.

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Также Алексей Кулыба сообщил, что по этим направлениям зафиксировано передвижение вражеской техники. В этих общинах ведутся бои. А именно:

Калитянская община: в селах – Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки;

Великодымерская община: в селах – Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня;

Барышевская община: в селах – Перемога, Рудницкое;

Калиновская община – село Скибин.

В остальных общинах объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме.

Вчера с территории Броварского района удалось эвакуировать 1600 граждан, среди них 805 детей.

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