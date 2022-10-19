Находиться в безопасном месте необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.

Важно Знакомый почерк: Жданов провел параллель между нынешними атаками России и уничтожением Мариуполя

Кроме того, людей призывают доверять только информации из проверенных источников.

Об опасности сообщали жителям:

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганской области (тревога – с 4 апреля 2022 года).

За сутки Россия атаковала более 10 регионов

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 18 октября заявил, что в течение суток Россия нанесла террористические удары по более чем 10 регионам Украины. Президент сообщил, что в частности, пострадали Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев, Донбасс.

Также президент прокомментировал то, что Россия обратилась за помощью к Ирану. Украинский лидер подчеркнул, что стратегически это ничего не даст стране-оккупантке. Однако "сам факт обращения России за такой помощью в Иран является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства".

Обратите внимание – обращение Зеленского за 18 октября: смотрите видео