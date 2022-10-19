Находиться в безопасном месте необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
Важно Знакомый почерк: Жданов провел параллель между нынешними атаками России и уничтожением Мариуполя
Кроме того, людей призывают доверять только информации из проверенных источников.
Об опасности сообщали жителям:
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской области (тревога – с 4 апреля 2022 года).
За сутки Россия атаковала более 10 регионов
Владимир Зеленский во время вечернего обращения 18 октября заявил, что в течение суток Россия нанесла террористические удары по более чем 10 регионам Украины. Президент сообщил, что в частности, пострадали Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев, Донбасс.
Также президент прокомментировал то, что Россия обратилась за помощью к Ирану. Украинский лидер подчеркнул, что стратегически это ничего не даст стране-оккупантке. Однако "сам факт обращения России за такой помощью в Иран является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства".
Обратите внимание – обращение Зеленского за 18 октября: смотрите видео