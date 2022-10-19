Перебувати у місці безпеки необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Знайомий почерк: Жданов провів паралель між нинішніми атаками Росії та знищенням Маріуполя

Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з перевірених джерел.

Про небезпеку сповіщали жителів:

Одеської області;

Миколаївської області;

Херсонської області;

Кіровоградської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Донецької області;

Луганської області (тривога триває з 4 квітня 2022 року).

Упродовж доби Росія атакувала понад 10 регіонів

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 жовтня заявив, що упродовж доби Росія завдала терористичних ударів по понад 10 регіонах України. Президент повідомив, що, зокрема, постраждали Житомирщина й Київщина, Сумщина, Дніпро й Кривий Ріг, Харківщина та Запоріжжя, Миколаїв, Донбас.

Таокж президент прокоментував те, що Росія звернулася по допомогу до Ірану. Український лідер наголосив, що стратегічно це нічого не дасть країні-окупантці. Однак "сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства".

Зауважте – звернення Зеленського за 18 жовтня: дивіться відео