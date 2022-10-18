Відповідальним за знищення Маріуполя та початок ракетного терору проти України може бути одна і та ж людина. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт зазначив, що 18 жовтня впродовж усього дня російські окупанти до полудня здійснювали атаки безпілотниками в Центральній та Західній Україні, а після полудня – почалися ракетні атаки.
Є збиті ракети та прильоти у Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Відчувається почерк Суровікіна. Його ніхто ж з посади не знімав,
– пояснив оглядач.
За його словами, Суровікін за сумісництвом командувач повітряно-космічними силами Росії й командувач угрупуванням окупаційних військ в Україні.
"Дуже все схоже і повторюється, як у Маріуполі. У травні, коли його призначили, почалися активні бомбардування Маріуполя та заводу "Азовсталь". Тоді він прийшов на фінальний відрізок "операції", коли застосовували звичайні бомби ФАБ-200 та 500, а потім – ФАБ-3000, але в них нічого не вийшло", – додав Жданов.
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Він вказав, що лише завдяки тому, що у Києві ухвалили рішення скласти зброю для того, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, росіяни змогли повністю захопити Маріуполь.
"Тому почерк абсолютно зрозумілий і знайомий. Тож ЗСУ вживатимуть заходів, щоб протидіяти якось російським дронам", – резюмував фахівець.
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- Напередодні Путін призначив нового керівника "спецоперації" в Україні. Російські війська очолив генерал Сєргєй Суровікін, відомий як "сирійський м'ясник". Після його "вступу на трон" держава-агресорка здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Це фірмовий стиль Суровікіна, завдяки якому він і зайняв свою посаду.
- Водночас Суровікін раптово заговорив про "дружбу" українців та росіян. "Сирійський м'ясник" цинічно заявив, що хоче, аби Україна була дружньою до Росії, яка щодня вбиває десятки мирних українців.
- Також він заявив, що росіяни діятимуть "усвідомлено та своєчасно, не виключаючи ймовірності прийняття найбільш непростих рішень". Суровікін натякнув на "непрості рішення" щодо Херсона, до якого наближаються українські воїни. Ймовірно, Росія готується до ще одного "жесту доброї волі".