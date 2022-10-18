Відповідальним за знищення Маріуполя та початок ракетного терору проти України може бути одна і та ж людина. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що 18 жовтня впродовж усього дня російські окупанти до полудня здійснювали атаки безпілотниками в Центральній та Західній Україні, а після полудня – почалися ракетні атаки.

Є збиті ракети та прильоти у Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Відчувається почерк Суровікіна. Його ніхто ж з посади не знімав,

– пояснив оглядач.

За його словами, Суровікін за сумісництвом командувач повітряно-космічними силами Росії й командувач угрупуванням окупаційних військ в Україні.

"Дуже все схоже і повторюється, як у Маріуполі. У травні, коли його призначили, почалися активні бомбардування Маріуполя та заводу "Азовсталь". Тоді він прийшов на фінальний відрізок "операції", коли застосовували звичайні бомби ФАБ-200 та 500, а потім – ФАБ-3000, але в них нічого не вийшло", – додав Жданов.

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Він вказав, що лише завдяки тому, що у Києві ухвалили рішення скласти зброю для того, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, росіяни змогли повністю захопити Маріуполь.

"Тому почерк абсолютно зрозумілий і знайомий. Тож ЗСУ вживатимуть заходів, щоб протидіяти якось російським дронам", – резюмував фахівець.

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