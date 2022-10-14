Ракетний терор – почерк Суровікіна

Про це 24 каналу розказав колишній працівник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він пояснив, що Сєргєй Суровікін – це командувач повітряно-космічними силами Росії, тобто людина, яка розуміється на всьому, що літає, вибухає і завдає шкоди саме з неба.

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Ступак нагадав, що після того, як у червні його призначили командувати угрупованням російських військ на Півдні України, одразу ж відбувся удар по ТЦ у Кременчуці, а невдовзі після того – по центру Вінниці.

Історія повторилася. Лише 8 жовтня Суровікіна призначили командувачем окупаційних військ, а вже 10 відбулася найбільша ракетна атака по Україні з початку повномасштабної війни.

Суровікін може стати новим міністром оборони

Такі криваві та жорстокі методи схвалюються та навіть заохочуються російським керівництвом, саме тому генерал намагається відпрацювати "высокое доверие партии" і показати свою ефективність і результативність у цій війні.

Є така інформація, що за умови, що він (Суровікін – 24 канал) впорається з військовою кампанією в Україні, матиме якісь здобутки, то може обійняти посаду міністра оборони Росії, буде заміною Шойгу,

– повідомив Ступак.

Він додав, що також є можливість заміни керівника ФСБ Бортнікова на його першого заступника Ковальова. Якщо це справді станеться, російські силовики "підіжмуть" під себе все – і сили оборони, і сили безпеки Росії.

Росія змінила тактику

На думку Ступака, масовані атаки потрібно пов'язувати саме з цим, а не з помстою за вибухи на Кримському мосту. Крім того, росіяни, схоже змінили тактику ракетних обстрілів, аби вивести з ладу систему протиракетної оборони України.

"Раніше тактика була така – набрали якусь кількість ракет, 5 – 6, і всі випустили по Україні. Вони вирішили зробити якусь паузу, накопичили ці ракети, безпілотники, і зробили масований удар, щоб вивести з ладу нашу систему протиракетної оборони", – пояснив ексспівробітник СБУ.

Він зауважив, що частково їм це вдалося, адже ППО та ПРО не змогла впоратися з усіма об'єктами, хоч і половину з випущених по Україні ракет 10 жовтня збили.

Тому десь такий розрахунок в них, мабуть, буде і на майбутнє. Накопичили і масовано закидали Україну, щоб просто завалити нашу ППО,

– припустив Ступак.

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