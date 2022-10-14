Ракетный террор – почерк Суровикина
Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Он пояснил, что Сергей Суровикин – это командующий воздушно-космическими силами России, то есть человек, который разбирается во всем, что летает, взрывается и наносит вред именно с неба.
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Ступак напомнил, что после того, как в июне его назначили командовать группировкой российских войск на юге Украины, сразу же произошел удар по ТЦ в Кременчуге, а вскоре после того – по центру Винницы.
История повторилась. Лишь 8 октября Суровикина назначили командующим оккупационными войсками, а уже 10 октября произошла крупнейшая ракетная атака по Украине с начала полномасштабной войны.
Суровикин может стать новым министром обороны
Такие кровавые и жестокие методы одобряются и даже поощряются российским руководством, поэтому генерал пытается отработать "высокое доверие партии" и показать свою эффективность и результативность в этой войне.
Есть такая информация, что при условии, что он (Суровикин – 24 канал) справится с военной кампанией в Украине, будет иметь какие-то достижения, то может занять должность министра обороны России, будет заменой Шойгу,
– сообщил Ступак.
Он добавил, что есть возможность замены руководителя ФСБ Бортникова на его первого заместителя Ковалева. Если это действительно произойдет, российские силовики "подожмут" под себя все – и силы обороны, и силы безопасности России.
Россия сменила тактику
По мнению Ступака, массированные атаки следует связывать именно с этим, а не с местью за взрывы на Крымском мосту. Кроме того, россияне, похоже, изменили тактику ракетных обстрелов, чтобы вывести из строя систему противоракетной обороны Украины.
"Раньше тактика была такова – набрали какое-то количество ракет, 5 – 6, и все выпустили по Украине. Они решили сделать какую-то паузу, накопили эти ракеты, беспилотники, и нанесли массированный удар, чтобы вывести из строя нашу систему противоракетной обороны", – пояснил экс-сотрудник СБУ.
Он отметил, что частично им это удалось, ведь ПВО и ПРО не смогли справиться со всеми объектами, хотя и половину из выпущенных по Украине ракет 10 октября сбили.
Поэтому где-то такой расчет у них, вероятно, будет и на будущее. Накопили и массированно забросали Украину, чтобы просто завалить нашу ПВО,
– предположил Ступак.
Иван Ступак о назначении Суровикина и массированных ракетных обстрелах Украины: смотрите видео
Что еще известно о Суровикине
- Сергей Суровикин стал первым совместным командующим оккупационными войсками России в Украине после того, как руководил группировкой на юге.
- Однако война в Украине не стала его первым подобным опытом. С марта по декабрь 2017 года он был командующим российскими вооруженными силами в Сирии, и исполнял свои обязанности дольше всех командующих. Кроме того, Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне.
- С назначением на должность главнокомандующего воздушно-космическими силами России Суровикин стал первым общевойсковым генералом, возглавившим род войск, включающим военно-воздушные силы, силы ПРО и ПВО, а также космические войска.
- Однако он особенно известен своими военными преступлениями – совершением геноцида чеченцев, применением химического оружия, бомбардировкой больниц и гражданских кварталов в Сирии. Важно, что он был одним из главных действующих лиц первого крупного вторжения России в Украину в 2014 году.