Ответственным за уничтожение Мариуполя и начало ракетного террора против Украины может быть один и тот же человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Обратите внимание Суровикин может заменить Шойгу: какова первоочередная цель последних обстрелов Украины
Эксперт отметил, что 18 октября на протяжении всего дня российские оккупанты до полудня совершали атаки беспилотниками в Центральной и Западной Украине, а после полудня – начались ракетные атаки.
Имеются сбитые ракеты и прилеты в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Чувствуется почерк Суровикина. Его никто же с должности не снимал,
– объяснил обозреватель.
По его словам, Суровикин по совместительству командующий воздушно-космическими силами России и командующий группировкой оккупационных войск в Украине.
"Очень все похоже и повторяется, как в Мариуполе. В мае, когда его назначили, начались активные бомбардировки Мариуполя и завода "Азовсталь". Тогда он пришел на финальный отрезок операции, когда применяли обычные бомбы ФАБ-200 и 500, а затем – ФАБ-3000, но у них ничего не получилось", – добавил Жданов.
Чем атаки дронов похожи на события обороны Мариуполя: смотрите видео
Он указал, что только благодаря тому, что в Киеве приняли решение сложить оружие для того, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, россияне смогли полностью захватить Мариуполь.
"Поэтому почерк абсолютно понятен и знаком. Поэтому ВСУ будут принимать меры, чтобы противодействовать как-то российским дронам", – резюмировал специалист.
Читайте также Снова бред об "одном народе": Суровикин внезапно заговорил о "дружбе Украины с Россией"
Вас также может заинтересовать – почему в России заявили о "непростых решениях" по Херсону: смотрите видео
Новый командующий оккупационными силами России: последние новости
- Накануне Путин назначил нового руководителя "спецоперации" в Украине. Российские войска возглавил генерал Сергей Суровикин, известный как "сирийский мясник". После его "вступления на трон" государство-агрессор совершило массированную ракетную атаку по Украине. Это фирменный стиль Суровикина, благодаря которому он и занял свой пост.
- В то же время Суровикин внезапно заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. "Сирийский мясник" цинично заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной к России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- Также он заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятность принятия наиболее непростых решений". Суровикин намекнул на "непростые решения" по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".