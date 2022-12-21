Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канала.

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По состоянию на 12:38, воздушная тревога звучит во всех областях Украины.

Почему объявили тревогу

В Беларуси поднялись в небо истребители, а также самолет: вероятно, Су-25. Украинцев предупредили, что МиГ-31К – потенциальный носитель ракеты "Кинжал". Обращают внимание, что рейсы – тренировочные и демонстративные.

Обратите внимание! Украинцам напоминают, что стоит доверять только информации из официальных источников. Россия ведет активную информационную войну и постоянно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Почему Миг-ы все чаще поднимают в небо

Российскую авиацию каждый день поднимают в небо. В то же время в ВСУ обратили внимание, что все чаще фиксируют активность российского самолета наведения и Миг-31К. Страна-террористка делает это с одной целью.

Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы,

– подчеркнул Наев.

Актер Гэмилл подарил свой голос программе Air Alert

Американский актер Марк Гэмилл, сыгравший в киносаге "Звездные войны", подарил свой голос англоязычной версии приложения Air Alert.

Гемилл будет извещать о пяти видах опасности:

ракетный удар,

артиллерийский обстрел,

уличные бои,

радиационная и химическая опасность.

Кроме того, он добавил легендарные цитаты из "Звездных войн" в уведомления об отмене тревоги. В сети уже шутят по этому случаю.

"Ощутите Силу вокруг себя… Ой, подожди, это радиация, тебе следует направляться в ближайший приют для чрезвычайных ситуаций", – написал один из пользователей.

Надеемся, что такой звук нам не пригодится.