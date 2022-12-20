Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию по поводу подъемов самолета наведения и ракетоносителей "Кинжал". По его словам, у врага четкая цель.

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Россияне готовятся к новым атакам

Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы,

– подчеркнул Наев.

По его словам, на территории Беларуси, кроме мотострелковой армии и танковой дивизии, сосредоточены другие подразделения. Они имеют на вооружении ракетные комплексы "Искандер". Их оккупанты могут использовать для атаки по Украине.

Самолет наведения прилетел в Беларусь на днях

Напомним, что в среду 14 декабря к аэродрому в Мачулищах прилетел самолет А-50 "Сергей Атаянц". Задача этого воздушного судна – отслеживать цели для атак по территории нашего государства.

В течение нескольких дней вместе с этим самолетом в небо поднимали несколько Миг-31К. Это ракетоносители "Кинжалов". И поскольку в Украине нет установок ПВО, которые могли бы сбивать это вооружение, сирены звучали по всей территории страны.

Как отмечали эксперты, эти воздушные суда вылетали не просто так. Так российские военные с помощью радаров пытаются обнаружить, где расположены наши силы ПВО. Это позволит врагу составлять маршруты полета ракет так, чтобы обходить радиус действия наших систем защиты от атак с неба.

Напомним, что для атак враг использует не только ракеты, но и дроны-камикадзе. Так, 19 декабря 23 иранских "Шахида" россияне выпустили по Киеву. К счастью, 18 из них удалось сбить. Но остальные попали в объекты энергетической инфраструктуры.

В результате жители Киева страдают от серьезных проблем с отсутствием света. В столице введены экстренные отключения. Энергетики продолжают работать над устранением последствий очередной атаки противника.