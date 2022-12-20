Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію щодо підйому літака наведення та ракетоносіїв "Кинджал". За його словами, у ворога чітка мета.

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Росіяни готуються до нових атак

Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози,

– наголосив Наєв.

За його словами, на території Білорусі, крім мотострілецької армії та танкової дивізії зосереджені інші підрозділи. Вони мають на озброєнні ракетні комплекси "Іскандер". Їх окупанти можуть використати для атаки по Україні.

Літак наведення прилетів до Білорусі на днях

Нагадаємо, що у середу 14 грудня до аеродрому у Мачулищах прилетів літак А-50 "Сєргєй Атаянц". Задача цього повітряного судна – відстежувати цілі для атак по території нашої держави.

Упродовж кількох днів разом з цим літаком у небо підіймали кілька Міг-31К. Це ракетоносії "Кинджалів". Й оскільки в Україні немає установок ППО, які б могли збивати це озброєння, сирени лунали по всій території країни.

Як зазначали експерти, ці повітряні судна вилітали не просто так. Так російські військові за допомогою радарів намагаються виявити, де розташовані наші сили ППО. Це дозволить ворогові складати маршрути польоту ракет так, щоб оминати радіус дії наших систем захисту від атак з неба.

Нагадаємо, що для атак ворог використовує не лише ракети, а й дрони-камікадзе. Так, 19 грудня 23 іранські "Шахіди" росіяни випустили по Києву. На щастя, 18 з них вдалося збити. Але решта таки поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цього мешканці Києва потерпають від серйозних проблем з відсутністю світла. У столиці запроваджені екстрені відключення. Енергетики продовжують працювати над усуненням наслідків чергової атаки ворога.