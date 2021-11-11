Не хватает угля на Приднепровской ТЭС. О возможном отключении отопления сообщили 11 ноября.
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Лишь 7 тысяч тонн угля
Запас угля на Приднепровской ТЭС составляет 7,2 тысяч тонн. При том что гарантированные запасы должны составлять 28 тысяч тонн.
Такая нехватка угля ставит под угрозу отопительный сезон в Днепре. Ведь запасов не хватает почти в 4 раза.
Проблема с отоплением в Одессе
Отопительный сезон в Одессе начался еще 1 ноября. Однако даже через неделю там не начали обогревать помещения более 100 школ и детских садов.
Коммунальщики отмечают, что делают все возможное. Во время запуска отопительного сезона случилось 28 прорывов труб отопления и, чтобы разрешить ситуацию, нужно несколько дней.