Не вистачає вугілля на Придніпровській ТЕС. Про можливе відключення опалення повідомили 11 листопада.
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Лише 7 тисяч тонн вугілля
Запас вугілля на Придніпровській ТЕС складає 7,2 тисяч тонн. При тому що гарантовані запаси мають складати 28 тисяч тонн.
Така нестача вугілля ставить під загрозу опалювальний сезон у Дніпрі. Адже запасів бракує майже в 4 рази.
Проблема з опаленням в Одесі
Опалювальний сезон в Одесі почався ще 1 листопада. Проте навіть через тиждень там не почали обігрівати приміщення понад 100 шкіл і дитячих садочків.
Комунальники зазначають, що роблять усе можливе. Під час запуску опалювального сезону трапилося 28 проривів труб опалення і, щоб вирішити ситуацію потрібно кілька днів.