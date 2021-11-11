Не вистачає вугілля на Придніпровській ТЕС. Про можливе відключення опалення повідомили 11 листопада.

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Лише 7 тисяч тонн вугілля

Запас вугілля на Придніпровській ТЕС складає 7,2 тисяч тонн. При тому що гарантовані запаси мають складати 28 тисяч тонн.

Така нестача вугілля ставить під загрозу опалювальний сезон у Дніпрі. Адже запасів бракує майже в 4 рази.

Зверніть увагу! Придніпровська ТЕС частково постачає опалення до будинків житлового масиву Придніпровськ та інших районів лівого берега.

Проблема з опаленням в Одесі

Опалювальний сезон в Одесі почався ще 1 листопада. Проте навіть через тиждень там не почали обігрівати приміщення понад 100 шкіл і дитячих садочків.

Комунальники зазначають, що роблять усе можливе. Під час запуску опалювального сезону трапилося 28 проривів труб опалення і, щоб вирішити ситуацію потрібно кілька днів.